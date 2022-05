Adunata nel ricordo di Beppe Parazzini

Il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ha partecipato all’adunata nazionale degli Alpini che si è tenuta a Rimini. Ricordato Beppe Parazzini, presidente per due mandati.

Il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ha partecipato all’adunata nazionale degli Alpini che si è tenuta a Rimini. “Ringrazio il Gruppo Alpini di Bareggio per l’invito e per tutto quello che fanno e che hanno fatto, in particolare in questi ultimi anni di pandemia, a favore della comunità e non solo – ha dichiarato il primo cittadino - Durante l’evento abbiamo anche ricordato il nostro concittadino Beppe Parazzini, presidente dell’Associazione Nazionale Alpini per due mandati”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!