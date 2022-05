Cadavere sulla 336 a Vanzaghello

Un uomo, da quanto sembrerebbe di origine nordafricana, è stato ucciso e abbandonato in una piazzola di sosta lungo la Strada Statale 336, arteria di collegamento con la Boffalora-Malpensa, allo svincolo di Vanzaghello.

L’allarme è scattato alle prime ore di stamattina. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. Un uomo, da quanto sembrerebbe di origine nordafricana, è stato ucciso e abbandonato in una piazzola di sosta lungo la Strada Statale 336, arteria di collegamento con la Boffalora-Malpensa, allo svincolo di Vanzaghello. Secondo i primi riscontri il giovane, trovato seminudo e senza documenti, sarebbe stato ucciso a botte da ignoti. Gli assassini si sono letteralmente accaniti su di lui, colpendolo in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Magenta, della Polizia, i carabinieri della caserma di Castano (per i rilievi), oltre all’ambulanza e all’automedica. In corso le indagini.

