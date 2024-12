L’allarme nella mattinata di oggi. Incendio di un veicolo a Vanzaghello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castano Primo e i Vigili del Fuoco, che subito si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme e verificare che non ci fossero altri focolai dai quali potesse scaturire nuovamente il rogo. La situazione, comunque, sembrerebbe sotto controllo ed è costantemente monitorata dagli operatori intervenuti. Presenti anche il sindaco Arconte Gatti e il vicesindaco Edoardo Zara.

