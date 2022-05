'Frimar': serramenti di qualità

Frimar: un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di serramenti in pvc e alluminio, nel settore dell’edilizia privata e pubblica.

Frimar: un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di serramenti in pvc e alluminio, nel settore dell’edilizia privata e pubblica. Premium partner Oknoplast, FRIMAR è da oltre 40 anni nel settore per garantire ai propri clienti un servizio completo e di alto livello, con consigli sui prodotti più adatti alle proprie esigenze, preventivi gratuiti, rilievo professionale delle misure e assistenza personalizzata da parte di un team giovane, qualificato e altamente motivato. Nei tre punti vendita di Ossona, Milano e Monza, è possibile visionare e toccare con mano le migliori soluzioni per la propria abitazione. Oltre alle finestre in PVC e in alluminio firmate Oknoplast è possibile trovare una vasta gamma di prodotti come persiane, porte interne, sistemi oscuranti, porte blindate, sezionali, grate e tutto quanto serve a migliorare l’efficienza, la sicurezza e il comfort della casa. Inoltre, per tutto il 2022 sarà possibile usufruire dell’Ecobonus e pagare i nuovi infissi la metà. FRIMAR dà infatti la possibilità al cliente finale di cedere all’azienda il proprio credito Ecobonus, dimezzando così il costo di acquisto delle nuove finestre, porte e porte finestre a elevata efficienza termica. Saranno direttamente i consulenti dell’azienda a occuparsi in prima persona delle pratiche burocratiche necessarie per accedere alle agevolazioni mentre i clienti dovranno semplicemente godere il ritrovato comfort domestico derivante dall’installazione dei nuovi infissi, senza alcuna preoccupazione per burocrazia e scadenze.

