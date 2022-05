Rotto il vecchio lavatoio

Vecchio lavatoio di via Garibaldi: segnalati alcuni episodi di danneggiamenti. Dopo averlo rotto, le varie parti vengono lasciate davanti a negozi e attività.

La sicurezza rimane un tema particolarmente delicato per la comunità cuggionese. Oltre ai numerosi atti vandalici, agli incendi notturni delle auto e a diversi furti nelle abitazioni si aggiunge alla lista il ritrovamento, in varie zone del paese, di grossi pezzi di sasso, alcuni dal peso di diversi chilogrammi. Provengono quasi tutti dal vecchio lavatoio di via Garibaldi che, come segnaltoci da un nostro lettore, viene preso di mira da uno sconosciuto/a che lo rompe per poi lasciarne parti davanti a negozi e attività.

