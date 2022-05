L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha partecipato, a Milano, al Centro Svizzero, alla presentazione del progetto 'TerraLuna' con cui la Fondazione Bellora, che attualmente gestisce nella città due Rsa e un Centro diurno integrato, intende creare a Gallarate un Centro Autismo.

L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha partecipato, a Milano, al Centro Svizzero, alla presentazione del progetto 'TerraLuna' con cui la Fondazione Bellora, che attualmente gestisce nella città due Rsa e un Centro diurno integrato, intende creare a Gallarate un Centro Autismo nell'ex istituto scolastico Bonomelli, con l'obiettivo di farne un punto di riferimento per i ragazzi più fragili e per le loro famiglie.

"L'istituzione regionale - ha dichiarato l'assessore - è da tempo impegnata nella diagnosi precoce, nella definizione di percorsi terapeutici e nella presa in carico, a partire dall'età evolutiva, di persone con disturbo dello spettro autistico. Il passo più importante per il futuro è quello di proseguire lungo la strada tracciata dal nuovo piano per l'autismo e di mettere al centro la persona".

Secondo l'assessore, il Centro che sta nascendo a Gallarate è fondamentale per proseguire in questa direzione, in quanto consentirà di andare incontro alle necessità di tutte le persone che hanno un disturbo dello spettro autistico. L'assessore, infine, ha auspicato che, sempre più, sul territorio lombardo si diffonda la capacità di lavorare in rete, di supportare proposte così rilevanti e di sostenere enti e associazioni che intercettano i bisogni di bimbi ragazzi e adulti con autismo e delle loro famiglie.

