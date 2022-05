Mototerapia in Regione

Regione Lombardia per il secondo anno consecutivo ha ospitato, nella sua piazza, la dimostrazione di 'mototerapia' di Vanni Oddera.

Regione Lombardia per il secondo anno consecutivo ha ospitato, nella sua piazza, la dimostrazione di 'mototerapia' di Vanni Oddera, campionissimo internazionale che da oltre 12 anni ha avviato questo progetto dedicato alle persone più fragili, affette da gravi patologie e disabilità.

"La sua missione è encomiabile e Regione Lombardia è impegnata in prima linea per promuovere e sostenere il riconoscimento di questa terapia anche a livello nazionale" ha detto il presidente della Regione prendendo parte all'evento. "La mototerapia - ha aggiunto il governatore - prevede momenti individuali o di gruppo in cui i ragazzi con diverse fragilità possono vivere esperienze straordinarie. Mi sono emozionato nel vedere i loro occhi illuminati di gioia".

Presenti in piazza anche la vicepresidente e assessore al Welfare; l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità; e i sottosegretari allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi e ai Rapporti con le Delegazioni internazionali.

All'appuntamento hanno preso parte anche numerosi ragazzi disabili che hanno potuto fruire del percorso dimostrativo allestito in piazza. Particolarmente emozionante anche lo spettacolo di danza dell'Accademia 'Ugualmente artisti'.

"È stato un grande orgoglio - ha sottolineato l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - organizzare e ospitare per il secondo anno consecutivo questa bellissima manifestazione, frutto del grande impegno e del grande cuore di Vanni Oddera e di tutti i fantastici piloti che ringrazio a nome di Regione Lombardia. L'emozione più grande è stata vedere la gioia dei tanti ragazzi con disabilità e delle loro famiglie che hanno partecipato numerosi all'iniziativa, assistendo con immensa emozione alle acrobazie e poi sfrecciando sulle moto in prima persona".

La mototerapia prevede di far provare alle persone con disabilità un'esperienza unica a bordo di una moto o di un quad, è stata inventata 12 anni fa dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che da allora porta la sua missione non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L'esperienza a bordo delle due ruote ha sui ragazzi degli effetti terapeutici, tra cui la riduzione della percezione del dolore e dello stress, oltre ad un aumento delle emozioni positive a discapito di quelle negative.

"Un'emozione grande nel vedere questi bambini e questi giovani protagonisti di un'iniziativa davvero utile e dai contorni straordinari" ha chiosato la vicepresidente della Regione. "Grazie, dunque a Vanni Oddera e a tutti i suoi collaboratori per averci offerto questa bella opportunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!