Aree per la telefonia

Tre aree disponibili, un unico scopo: venire incontro alle esigenze degli operatori di telefonia mobile che hanno in progetto di installare un nuovo impianto. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo, al fine di assegnarle, ha avviato una manifestazione di interesse. I tre spazi sorgono in corrispondenza di vasca volano di Olcella, al vicinale del Chiusi e nei pressi della nuova pista di ciclocross e pump track di via Arconate. Il Comune ha optato per questa assegnazione "Ravvisato - si legge- il momento contingente in cui le società di gestione della telefonia mobile , nell'attuale necessità di implementazione e gestione della rete, sono alla ricerca continua di siti su cui installare ulteriori apparati radio base per la telefonia mobile e che tale ricerca risulta ormai costante". Il Comune ha fissato in venticinque anni la durata della concessione per le prime due aree e in nove, rinnovabili per altri nove, per la terza. Se e a chi tali terreni saranno aggiudicati lo si saprà dopo l'apertura delle buste con le varie proposte che dovranno pervenire entro il 16 maggio.

