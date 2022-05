Cava: raccolta firme

A Buscate è partita una raccolta firme di 'Insieme per Buscate' per chiedere che in Cava venga realizzato il parco previsto dalla convenzione con Cava Campana.

A Buscate è partita una raccolta firme promossa dal gruppo di opposizione 'Insieme per Buscate' per chiedere che in Cava venga realizzato il parco previsto dalla convenzione con Cava Campana. “A metà aprile è iniziata la raccolta firme per chiedere che i buscatesi tornino al centro della politica locale e per ricordare all'Amministrazione che la priorità deve essere la realizzazione di un parco pubblico e non di un impianto di rifiuti privato – commenta Franca Colombo, capogruppo - Le prime sensazioni sono positive, firmano buscatesi di ogni età ed estrazione politica, a conferma che sul tema sono sensibili tutti. Alcuni sono increduli per quello che sta accadendo: il silenzio in campagna elettorale, le priorità disattese e la strenua difesa dell'impianto di rifiuti privato da parte della Giunta Merlotti. Altri invece ci ricordano la battaglia contro la Discarica e come le Amministrazioni di Buscate, fino a oggi, hanno sempre avuto l'obiettivo di non portare i rifiuti in Cava”.

Le petizioni sono due: la prima 'SÌ AL PARCO' chiede che vengano rispettati gli accordi presi tra Comune e Cavatore: la terra dei buscatesi restituita e riqualificata a parco entro il 1° giugno 2022. Mentre la seconda è per sostenere una battaglia iniziata 30 anni fa: 'NO RIFIUTI IN CAVA'. “Vogliamo che vengano vietate ogni tipo di discarica e/o impianto di trattamento rifiuti perché non è possibile sacrificare il nostro parco per il business di un privato. Rimettiamo gli interessi buscatesi al centro della dialettica politica e ciò sarà possibile solo con l'aiuto di tutti, con una semplice firma per dire “Basta!” a chi subordina i nostri interessi e la nostra storia ai vantaggi di pochi.

"Insieme per Buscate il bene di tutti" lavora per dare voce a tutti coloro che vogliono tornare in Cava come proprietari di una bella valle verde dove rilassarsi, fare pic-nic, respirare con gli alberi, ma senza lo scomodo vicino polveroso e rumoroso! I buscatesi hanno diritto al parco e al recupero ambientale subito!”.

