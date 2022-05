'Accorsi, La Pira e le città gemelle'

Giovedì 5 maggio alle 21 nella sala 'Leone da Perego' di via Gilardelli i riflettori si accenderanno sul tema 'Luigi Accorsi, Giorgio la Pira e le città gemelle'.

L'occasione per parlarne è l'uscita di un volume dal titolo 'Questioni sociali, vissuto religioso, proiezioni politiche: studi in onore di Giorgio Vecchio'. Ovvero in omaggio a un noto docente universitario legnanese che ha insegnato in varii atenei storia contemporanea e storia dell'Europa contemporanea. Tra essi figurano l'Università di Parma e il Liuc. Giovedì 5 maggio alle 21 nella sala 'Leone da Perego' di via Gilardelli i riflettori si accenderanno sul tema 'Luigi Accorsi, Giorgio La Pira e le città gemelle'. Sindaco di Legnano a cui è stata intitolata la casa di riposo da un lato, sindaco di Firenze dall'altro, entrambi hanno improntato di forte senso civico e amore per la propria comunità la loro azione politica e sociale. A confrontarsi sul tema, nella serata in cui sarà presente lo stesso Vecchio, saranno il sindaco della città del Carroccio Lorenzo Radice, il giornalista e nipote dell'ex sindaco di Legnano Andrea Accorsi e Paolo Trionfini dell'Università di Parma. Modererà il dibattito la giornalista Laura Defendi. Un'occasione per riaffermare con forza il valore della pace e dell'operosità comune tra soggetti diversi all'interno di una stessa comunità in un'epoca particolarmente turbolenta.

