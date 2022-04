Festa in borgo...

La ricorrenza per celebrare i Ss. Giacomo e Filippo coinvolgerà la frazione cuggionese in questo fine settimana.

Torna l'appuntamento con la festa patronale di Castelletto di Cuggiono. La ricorrenza per celebrare i Ss. Giacomo e Filippo coinvolgerà la frazione cuggionese in questo fine settimana. Tante le iniziative, con un particolare momento di ricordo per il caro don Cesare Villa recentemente scomparso. Gli appuntamenti liturgici si aprono questa sera, 30 aprile, con la Messa delle 20 e la vendita di torte casalinghe.

Domenica 1 maggio, il 'clou' degli eventi: la Santa Messa per don Cesare alle ore 10 sarà poi seguita dall'aperitivo in Oratorio.

Dalle 14.30 spazio alla 'festa' con l'animazione per bambini con 'Terra di Fantasia' e il banco alimentare con salamelle, pesciolini, polenta, patatine e dolci casalinghi.

Alle 20.30 la giornata si chiude con la processione per il paese: si parte dalla chia per proseguire verso via del ponte, via della valle, Crocetta, via Ferrario, via Cornelli e rientro in Chiesa.

Lunedì 2 giugno, alle ore 20, l'ufficio generale per i defunti della parrocchia e la benedizione degli automezzi.

