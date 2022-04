'La Fagiana' aperta nei fine settimana

Fino al 26 giugno le 'porte verdi' del Centro Parco 'La Fagiana' saranno aperte ai visitatori sia il sabato che la domenica e a disposizione del pubblico grazie e tramite la collaborazione con i professionisti del Parco, le guide naturalistiche ed escursionistiche. Più nello specifico, il Sabato il Centro Visitatori sarà aperto dalle 14 alle 18, mentre la domenica dalle 10 alle 18. Saranno come sempre distribuiti dei gadget e sarà possibile visitare il percorso museale-naturalistico del Centro. Si riconda, infine, che non è consentito l'ingresso dei cani alla Fagiana, anche se muniti di guinzaglio.

