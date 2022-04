Inaugurata nei giorni scorsi, la mostra 'Tracce dal Passato' in biblioteca a Magnago è visitabile fino al 29 maggio prossimo.

Una mostra archeologica in occasione dei nuovi ritrovamenti che in questi anni hanno permesso di approfondire la storia della Necropoli romana di Bienate. Dopo la prima iniziativa nel 2015 e, quindi, l'inaugurazione di quest'altro appuntamento, adesso 'Tracce dal Passato' sarà visitabile fino al 29 maggio prossimo in biblioteca a Magnago. Gli orari di apertura, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì e sabato dalle 9 alle 12; possibilità, inoltre, di visite scolastiche, con prenotazione. "Da circa un secolo – racconta il sindaco Carla Picco – il terreno compreso tra via Mazzini, via Colombo e via fratelli Bandiera ha restituito vestigia antiche, documento concreto di una società che tra la fine del I secolo a.C. e il V secolo d.C. ha abitato, sfruttato e modificato il paesaggio del nostro Comune. I recenti rinvenimenti sono stati l’occasione per riprendere un percorso virtuoso che aveva già prodotto diversi eventi di promozione grazie all’attività sinergica promossa dal Comune di Magnago, congiuntamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano e al Civico Museo Archeologico Guido Sutermeister di Legnano. Il progetto espositivo – continua il primo cittadino – presenta una selezione di materiali recuperati già a partire dagli anni ‘20 del Novecento, un cospicuo nucleo di oggetti fittili e metallici che contribuisce a gettare maggior luce sulle operazioni di vita quotidiana: in particolare, quelle legate alla preparazione e al consumo del cibo o inerenti all’attività produttiva, mentre alcune armille in bronzo e un bicchiere di pregiata fattura con la “firma” del fabbricante, offrono un ulteriore scorcio sulla cultura materiale della comunità. Alcune sepolture si distinguono infine per tipologia nonché per la ricchezza del corredo, indici di una situazione sociale o economica privilegiata rispetto alla media".

