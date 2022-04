"La libertà va riaffermata"

"In un periodo come questo, segnato da un’atroce guerra, la partecipazione e il festeggiamento della Liberazione è ancora più importante".

Un momento di grande emozione e commozione, lo scorso 25 aprile, in piazza San Giorgio a Cuggiono. Un segno indelebile e fondamentale per riaffermare i valori di liberà e dignità contro il fascismo.

"Abbiamo inaugurato questa mattina in Piazza San Giorgio la targa in memoria dei giovani partigiani Cuggionesi al termine delle commemorazioni presso il Monumento dei Deportati a Castelletto e presso il Monumento dei caduti in Piazza della Vittoria - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Momenti di riflessione resi ancora più intensi ed emozionanti grazie alla partecipazione e ai pensieri dei nostri ragazzi delle scuole medie. In un periodo come questo, segnato da un’atroce guerra, la partecipazione e il festeggiamento della Liberazione è ancora più importante.

Ringrazio le molte persone che hanno partecipato, l’A.N.P.I sezione di Inveruno e Cuggiono, l’Associazione Combattenti e reduci e il Corpo Musicale Santa Cecilia per aver accompagnato i momenti con la loro musica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!