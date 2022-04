La tradizione che si rinnova. Domenica 1 maggio, infatti, a Turbigo ecco la festa di San Vincenzo, compatrono del paese. Tra fede, storia e momenti per stare insieme.

La tradizione che si rinnova. Domenica 1 maggio, infatti, a Turbigo ecco la festa di San Vincenzo, compatrono del paese. Il programma, allora, prevede alle 7 la Santa Messa, seguita dalla processione per i campi, quindi alle 10.30 l'altra celebrazione religiosa solenne in Parrocchia e, al termine, spazio alla benedizione degli autoveicoli. Infine, alle 20.30, ci sarà l'arrivo della fiaccolata votiva e, poi, la seconda processione, stavolta lungo le vie cittadine e con il carro processionale. E, a conclusione della giornata, la Pro Loco Turbigo e la Compagnia degli Inconsapevoli talenti offriranno gratuitamente un momento conviviale che porterà i presenti indietro nei secoli, quando per la prima volta il culto del Santo è arrivato, appunto, a Turbigo.

