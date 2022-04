"A riveder le stelle" con Nespoli

Venerdì 29 e sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Busto Garolfo il 'Weekend della scienza'. Tra gli ospiti anche l'astronauta Paolo Nespoli.

'... E quindi uscimmo a riveder le stelle...': e chi, alla fine, allora poteva esserci di meglio se non un astraonauta per aprire il weekend dedicato alla scienza organizzato da 'Il Gruppo di Ricerca Storica' di Busto Garolfo? Così ecco che venerdì 29 aprile, alle 21 al Cineteatro Sacro Cuore, arriverà nientemeno che Paolo Nespoli per la conferenza 'Dalla Terra a Marte, il futuro dell'esplorazione planetaria'. Ma, come detto, l'iniziativa si svilupperà su tutto il fine settimana. Sabato 30, quindi, dalle 14.30 alle 19, allo Spazio Espositivo di Villa Brianteo, ci saranno la mostra sull'Apollo 11, la visita al miniplanetario e l'osservazione del sole, mentre alle 21 tutti a guardare il cielo con i telescopi del Circolo Astrofili di Trezzano (in caso di maltempo, le osservazioni verranno posticipate al 1° maggio). Infine, appunto domenica 1 maggio, sempre dalle 14.30 alle 19 e di nuovo allo Spazio Espositivo, mostra tattile sul sistema solare, quella dedicata alla missione lunare Apollo 11 e visita al miniplanetario.

