Un modo di tenersi in forma, ma anche di stare a contatto con l'aria aperta e di trovare nuove occasioni di socializzazione. Del valore dello sport per la vita di una comunità il Comune di Busto Garolfo è altamente consapevole. E per questo ha deciso di mettere in campo, per il quarto anno consecutivo, la manifestazione "Estate sportiva al parco - palestra a cielo aperto" che aprirà le braccia all'estate il 24 giugno e si svolgerà fino al 6 settembre. L'iniziativa mira, come si legge nella delibera licenziata dalla giunta retta dal sindaco Susanna Biondi, a "Valorizzare, sostenere e favorire l'attività motoria da parte dei cittadini". Con la finalità non soltanto di mantenere il benessere fisico, ma anche di dare ulteriore respiro di vita al parco comunale Falcone e Borsellino "con attività organizzate e calendarizzate - prosegue la delibera- che possano far conoscere le associazioni e, al contempo, favorire il coinvolgimento della popolazione". Il progetto è stato varato dal comune in collaborazione con l'associazione Stare Bene Insieme.

