Mister Pioli: che sorpresa al 'Del Ponte'

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in visita a sorpresa ai bambini e ai ragazzi ricoverati in Pediatria e in Neuropsichiatria all'ospedale 'Del Ponte' di Varese.

L'emozione che, inevitabilmente, si mischiava con lo stupore e con quei tanti sorrisi che, uno dopo l'altro, sono comparsi sui volti. Lui che arriva per provare a regalare qualche istante di serenità e spensieratezza; loro che, tra lo stupore e la gioia del momento, sono letteralmente conquistati. E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché non capita tutti i giorni di trovarsi davanti un allenatore di serie A e per di più il mister dell'attuale squadra prima in classifica. Già, proprio Stefano Pioli eccolo in visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati in Pediatria e in Neuropsichiatria all'ospedale 'Del Ponte' di Varese. "Il tecnico, seguito dal suo staff, ha donato cappellini da lui autografati e zainetti, ricevendo in cambio un cartello con un Grazie circondato dalle manine dei bambini e fiori di carta, tutto naturalmente rosso e nero - spiegano da 'Il Ponte del Sorriso', promotori dell'iniziativa con il direttore socio sanitario dottor Ivan Mazzoleni, il direttore di Dipartimento professor Massimo Agosti e il personale medico ed infermieristico - Molti i tifosi del Milan, ma non è mancato qualche bimbo la cui squadra del cuore è di altro nome e lo ha dichiarato. Stefano Pioli ci ha lasciato l’immagine di una persona di grande umanità, molto disponibile. Non è facile, infatti, rapportarsi con la sofferenza dei bambini, eppure non si è risparmiato".

