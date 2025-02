Verso le Paralimpiadi

“Sono molto orgogliosa – ha affermato Locatelli - che si stia avvicinando questo momento importante soprattutto per la Lombardia e per il Veneto".

Paralimpiadi, inclusione sul lavoro e accessibilità nel settore turistico. Questi i temi trattati dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, già assessore alla Famiglia e Disabilità di Regione Lombardia, intervistata da Lombardia Notizie, al termine di appuntamenti istituzionali nella sede della Giunta.

PARALMPIADI MILANO CORTINA 2026 – “Sono molto orgogliosa – ha affermato Locatelli - che si stia avvicinando questo momento importante soprattutto per la Lombardia e per il Veneto. Sono anche molto contenta che tanti lavori riguardano il tema dell’accessibilità e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali, oltre che di comunicazione e informazione. È un tema molto importante, stiamo proseguendo speditamente lungo questo cammino”.

INCLUSIONE SUL LAVORO – “Sull’inclusione lavorativa per le persone con disabilità – ha continuato il ministro nell’intervista a Lombardia Notizie - stiamo investendo molto anche dal punto di vista istituzionale. Al primo posto c’è la collaborazione tra il mondo delle imprese, quello del privato e del terzo settore. A livello istituzionale, possiamo fare ancora di più”. “Entro la fine di quest’anno – ha proseguito Alessandra Locatelli - ci sarà un bando rivolto agli enti del terzo settore che fanno già inclusione lavorativa, per migliorare e ampliare l’attività. Si tratta di un provvedimento che metterà a disposizione circa 300 milioni di euro. Quello che spero di fare anche con la riforma sulla disabilità è promuovere un nuovo sguardo, più che sui limiti di ogni persona, sulle potenzialità, capacità, talenti e competenze”.

ACCESSIBILITA’ NEL TURISMO – “Nel settore del turismo – ha detto Locatelli - in collaborazione con il ministro Santanchè, stiamo portando avanti una linea di interventi sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista prettamente legato alle strutture alberghiere. L’obiettivo è dare la possibilità a tutti di investire nell’accessibilità. Così potremo ulteriormente rendere accessibili a tutti le nostre strutture, i nostri territori e le nostre bellezze, migliorandole dal punto di vista dell’eliminazione delle barriere architettoniche, informative e comunicative”. “Quando facciamo qualcosa – ha concluso il ministro Locatelli - lo dobbiamo fare per tutti, anche dal punto di vista turistico. Quest’anno, come ministero per le Disabilità, abbiamo messo nel settore quasi il doppio delle risorse degli anni passati: 50 milioni di euro a disposizione delle Regioni per progetti che vadano in questa direzione”.

