Avis di Arconate e Aido in prima fila per la tutela della salute. L'appuntamento è venerdì 6 maggio, alle 21, al Centro Pensionati con 'Un esame che ti salva la vita'.

Avis di Arconate e Aido in prima fila per la tutela della salute. L'appuntamento è venerdì 6 maggio, alle 21, al Centro Pensionati con 'Un esame che ti salva la vita'. Più nello specifico, la serata avrà come relatori il dottor Umberto Rivolta, dirigente medico - specialista in chirurgia generale, che illustrerà l’utilità dell’ecografo nella prevenzione delle malattie cardiache e presenterà le iniziative di screening per la popolazione, e quindi la dottoressa Silvia Grassini che spiegherà, invece, l'attuale utilizzo dell'ecografo nell'ambulatorio ostetrico di Arconate.

