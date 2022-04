Tre appuntamenti: il 9, 11 e 14 maggio. Terza edizione a Magnago del corso di primo soccorso pediatrico promosso dall'associazione 'Noi per Voi - Aps'.

Tre appuntamenti: il 9, 11 e 14 maggio. Terza edizione a Magnago del corso di primo soccorso pediatrico promosso dall'associazione 'Noi per Voi - Aps', con il patrocinio del Comune. L'iniziativa, gratuita e rivolta a tutta la popolazione, si svolgerà presso la biblioteca (iscrizione obbligatoria a formazione [at] noipervoiaps [dot] it o tramite whatsApp al numero 389/9291095 con il nominativo, il numero di partecipanti e le date in cui si parteciperà). Interverrà il dottor Paolo Garascia (Dirigente medico U.O. Pediatria e Neonatologia Asst Ovest Milanese).

