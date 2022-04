Opportunità formative, ricerca di lavoro, incontro tra domanda e offerta. Cornaredo, nello spazio della Filanda, concede spazio a trecentosessanta gradi al mondo del lavoro. E lo fa organizzando per giovedì 2 maggio l'iniziativa 'Incontra il lavoro'.

Opportunità formative, ricerca di lavoro, incontro tra domanda e offerta. Cornaredo, nello spazio della Filanda, concede spazio a trecentosessanta gradi al mondo del lavoro. E lo fa organizzando per giovedì 2 maggio l'iniziativa 'Incontra il lavoro'. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 over 30 e under 30 potranno seguire due percorsi di orientamento professionale. Dalle 9.30 alle 11.30 nella sala consiliare si terrà un seminario di orientamento informativo rivolto a giovani e adulti, dalle 11.30 alle 13 l'attenzione sarà rivolta a 'Strumenti e metodi per attivarsi nella ricerca del lavoro'. Il programma riprenderà, sempre nella sala del consiglio comunale, alle 15 quando si parlerà di "Mi metto in proprio, seminario di orientamento al lavoro autonomo e all'avvio di impresa"- L'appuntamento proseguirà fino alle 17. Per tutta la durata della rassegna sarà in funzione un punto in cui saranno fornite consulenze per la compilazione del curriculum vitae. Per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sarà in funzione il point Ido all'interno dell'auditorium. Autoguidovie, non da ultimo illustrerà il suo progetto Academy all'interno di uno stand appositamente allestito.

