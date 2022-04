In Villa Rusconi a Castano, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, la mostra 'Iris e le altre, 19 vite per la libertà'.

Il ricordo di 19 giovani donne che in luoghi e circostanze diverse furono accomunate dall'aver perso la vita tra violenze indicibili quasi sempre dopo essere state catturate mentre combattevano armi in pugno per la libertà del nostro Paese, per far cessare la guerra e per una maggiore giustizia sociale. Si intitola, appunto, 'Iris e le altre, 19 vite per la libertà', la mostra inaugurata in Villa Rusconi a Castano, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Immagini e testi, dunque, che raccontano chi sono state queste ragazze "Individuate dalla nostra Repubblica e premiate con la massima onorificenza possibile per delle combattenti, ossia la medaglia d'oro al valor militare di cui ben 15 alla memoria - scrive Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano - Noi oggi vogliamo ricordare le vite e le scelte che fecero queste 19 donne, con la consapevolezza che in realtà furono decine di migliaia quelle che animarono la Resistenza nei suoi differenti risvolti, contribuendo letteralmente in ogni modo alla vittoria sui nazifascisti".

