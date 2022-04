Premia: riaprono le terme

Dopo la breve e parziale riapertura durante le festività natalizie, periodo ancora fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19, le Terme di Premia da mercoledì 1° giugno riaprono al pubblico.

"Sono stati mesi difficili, in cui l'emergenza sanitaria ci ha costretti a chiusure prolungate: in questa fase così complicata però il nostro centro termale ha affrontato anche un importante percorso di ammodernamento e manutenzione straordinaria che ci consentirà di riaprire con il 100% della nostra proposta di benessere. – afferma il Presidente della società, Claudio Alberti Violetti – Abbiamo investito oltre un milione di euro, di cui 300.000 garantiti dal Comune di Premia, per interventi fondamentali che renderanno il nostro centro termale ancor più efficiente, moderno e accogliente".

La direzione del polo termale della Valle Antigorio è in attesa di conoscere le nuove indicazioni sulla modalità di fruizione, in base ai regolamenti che verranno resi noti dal Governo nei prossimi giorni, ma la notizia più importante è che le Terme di Premia riaprono completamente e lo fanno con una visione di lungo periodo, anche grazie ai molti interventi strutturali portati avanti negli ultimi mesi.

Oltre al rifacimento totale del centro benessere, che si offre al visitatore con una veste completamente rinnovata, le Terme di Premia hanno investito importanti risorse anche sulle vasche esterne: il progetto di riqualificazione ha consentito infatti il rifacimento completo delle piscine open air, con importanti migliorie tecniche, un nuovo rivestimento e l'aggiunta di una panca idromassaggio.

Se le implementazioni nell'area esterna saranno perlopiù invisibili agli occhi , la vera rivoluzione, specialmente estetica, ha coinvolto il centro benessere, che presenta ora un'anima essenziale e nel contempo di tendenza, in grado di valorizzare il calore intenso dei trattamenti, abbinato ai rilassanti profumi di montagna e alla professionalità dello staff. PremiaTermeWellness offre un percorso rigenerante ed estremamente rilassante con tre diverse tipologie di saune, associate a docce emozionali per tonificare il corpo, inserite in un nuovo ambiente moderno, iconico ed accogliente.

Fiore all'occhiello del più importante centro termale ossolano rimane l'offerta wellness davvero completa. Numerosi idromassaggi, getti cervicali e getti plantari – tanto nelle piscine interne quanto nell'area esterna – garantiscono un trattamento di benessere a 360° grazie all'abbinamento con la fonte solfato calcica, le cui acque sgorgano naturalmente calde ad una temperatura di 42°. Dal 1° giugno torneranno fruibili anche i trattamenti e i massaggi, da quelli studiati ad hoc, in base alle esigenze personali, ai trattamenti che prevedono l'utilizzo delle pietre calde o che si fondano sui benefici della cera e, ancora, proposte speciali come i massaggi di coppia. L'ampia offerta di PremiaTerme è sempre modulabile: l'ingresso alle piscine è combinabile con quello alla nuova area benessere, grazie ad ingressi open particolarmente convenienti.

"Questo è un momento molto importante – conclude Violetti – i lavori che stiamo concludendo in questi giorni ci consentono di riaprire al pubblico con un'offerta rafforzata e con l'obiettivo immutato di offrire momenti di puro benessere. Ci aspettiamo che dal mese di maggio le regole di contenimento della pandemia possano essere più morbide, consentendoci dunque di accogliere i clienti con maggiore flessibilità".

