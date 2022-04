La collettiva del Gruppo Artistico 'Occhio' è allestita nelle sale centrali di Villa Annoni dal 23 aprile all’1 maggio.

Capacità artistiche differenti, talenti personali con grande capacità espressiva e interpretativa: i soci del gruppo artistico ‘Occhio’ cuggionese non smettono, anno dopo anno, di sapersi reinventare e interpretare l’arte e il mondo con il loro sguardo critico. “Il Gruppo, profondamente radicato nel tessuto cittadino e nei Comuni limitrofi, ha espresso in passato e si impegna a mantenere in futuro tutta la briosa vitalità di un turbinio artistico di grande valore nella pittura, nella fotografia e nella scultura - commenta il presidente Maurilio Garascia - Tante cose sono scritte sull’arte. Con in mente la capacità dell’arte di attraversare il tempo, il tema scelto per la mostra collettiva di quest’anno è ‘La bellezza del vecchio”. La collettiva è allestita nelle sale centrali di Villa Annoni dal 23 aprile all’1 maggio.

