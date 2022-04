Manutenzione delle strade

Una serie di lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Magnago e Bienate. Più precisamente, il piano prevede un investimento complessivo di 250 mila euro.

Una serie di lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Magnago e Bienate. Più precisamente, il piano prevede un investimento complessivo di 250 mila euro, con le priorità nell’individuazione delle arterie oggetto di rifacimento che sono state date in base alla vetustà e alla scelta di intervenire per la prevenzione del deterioramento della pavimentazione stradale, al fine di garantire la massima sicurezza alla viabilità. "Si è deciso di muoversi prioritariamente su una serie di tratti che presentano criticità - scrivono dal Comune - ma con una programmazione che vuole avere un’attenzione anche su aspetti di manutenzione preventiva, che potrà assicurare nel tempo un risparmio in termini economici e contemporaneamente incrementare la vita utile delle strade".

In particolare, gli interventi riguarderanno: via dei Gladioli (attualmente con fondo sterrato) e che vedrà la realizzazione di una nuova pavimentazione bituminosa su fondo attualmente sterrato e formazione di sistema di drenaggio delle acque meteoriche; quindi, via Sicilia (rifacimento tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata), via Perego (rifacimento tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata), via N. Tommaseo (realizzazione nuovo marciapiede lato nord tratto iniziale da incrocio con via Cadorna), via Cantore (rifacimento di tappeto di usura ammalorato su strada e tratti di marciapiede), via Mameli (rifacimento tappeto di usura dall’intersezione con via Parini, escluso in quanto verrà realizzato con altro appalto, a intersezione con via Virgilio compresa e realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo il lato sud), via T. Cremona (rifacimento tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata), via Brunelleschi (rifacimento tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata), via Lamarmora (rifacimento tout-venant e tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata e sistemazione banchine), via Marconi (rifacimento di tappeto di usura ammalorato su tratti di marciapiede), via Cadorna (rifacimento di tappeto di usura ammalorato su tratti di marciapiede), via Manzoni: Rifacimento di tappeto di usura ammalorato su tratto di carreggiata. E, poi, seguirà la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano attuativo residenziale-commerciale 'Perla' in via Mameli – Pier delle Vigne, con la creazione di una nuova strada di collegamento tra via Mameli e via Pier delle Vigne, di nuovi parcheggi pubblici e privati di uso pubblico e la manutenzione straordinaria del tratto stradale di via Mameli compreso tra la palestra della scuola Primaria e l’incrocio con via Parini (che verrà rialzato per aumentare la sicurezza degli utenti diretti alla scuola), compreso la demolizione e rifacimento della recinzione dei campi da tennis, l’ampliamento del marciapiede lungo la via Mameli e via Parini e la creazione di nuovi parcheggi lungo la recinzione della scuola primaria A. Negri.

