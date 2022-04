Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la civica 'SiAmo Magnago e Bienate': si chiama 'Insieme per Magnago e Bienate' la lista del candidato sindaco dottor Dario Candiani

Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la civica 'SiAmo Magnago e Bienate': si chiama 'Insieme per Magnago e Bienate' la lista che si presenterà alle prossime elezioni comunali del 12 giugno, guidata dal candidato sindaco dottor Dario Candiani. E se da una parte, allora, il gruppo ha aperto ufficialmente la sua pagina Facebook, dall'altra sta lavorando per incontrare la cittadinanza e mettere a punto il programma. Proprio quest'ultimo, sarà incentrato sulle quattro 'S', ossia salute, scuola, sicurezza e sport "Pochi e chiari concetti, ma di estrema importanza ed interesse per proporre la nostra cura per la popolazione, in ogni sua fascia di età - scrivono - La nostra lista è la diretta espressione del Centrodestra Magnaghese e del gruppo civico 'SiAmo Magnago e Bienate' e tale pagina nasce dalla volontà di creare un canale informativo sulla campagna elettorale e sulle altre idee e iniziative".

