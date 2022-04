"Santa Gianna, compatrona di Magenta"

L’Associazione a lei dedicata chiede al sindaco di Magenta di approvare un documento e adoperarsi presso l’ordine diocesano affinchè, nell’anno del centenario della nascita, Santa Gianna Beretta Molla diventi una compatrona della città.

Le comunità di Magenta e Mesero stanno vivendo un anno molto particolare, una ricorrenza storica, umana e spirituale: il centenario dalla nascita di Santa Gianna Beretta Molla, protettrice di mamme e bambini, riferimento per milioni di famiglie nel mondo. L’Associazione a lei dedicata, proprio per il particolare contesto, ha così voluto lanciare un’idea alla giunta e al consiglio comunale di Magenta: “Santa Gianna è nata a Magenta - spiegano - lì è stata battezzata e si è spostata, vivendoci gran parte della propria vita. Per tutte queste motivazioni chiediamo al sindaco di Magenta di approvare un documento e adoperarsi presso l’ordine diocesano affinchè, nell’anno del centenario della nascita, Santa Gianna Beretta Molla diventi una compatrona della città”.

