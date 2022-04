Benedetta: giovane Unfluencer

Benedetta Colombo, da Inveruno alla conquista dei social! La giovane inverunese e l'utilizzo 'costruttivo' appunto del web.

Benedetta Colombo, da Inveruno alla conquista dei social! Laureanda in beni culturali, durante il lockdown ha aperto il suo profilo su Instagram per divulgare la sua più grande passione: l’arte in tutte le sue declinazioni. Sin da piccola, infatti, era solita trascinare mamma e papà per musei, invece che per luna park. Così, crescendo, è stato naturale prendere la via dell’arte come strada per la felicità. La meta? Insegnarla, magari nelle scuole. Poi la vita ti sorprende e ti premia: nel giro di poco più di un anno, infatti, 'Bendetta artefacile' - questo il nome della pagina – ha preso il volo, richiamando l’attenzione anche dei big dei social. Come Andrea Nuzzo, founder del progetto artistico 'Sii come Bill', che l’ha notata e l’ha voluta nella sua squadra di supereroi: gli Unfluencer. Sì, avete letto bene: gli Unfluencer sono coloro che utilizzano il web in modo costruttivo e consapevole per fare informazione e divulgazione.

Così accanto a Benedetta, Power Ranger dell’arte, ci sono altri 5 ragazzi e ragazze giovanissimi: Andrea Nuzzo, founder del progetto, focalizzato su digitale e innovazione; Valentina Pano, in arte Melaidi, studentessa di filosofia e famosa per i suoi monologhi sull’attualità; Giacomo Panozzo, studente di storia, condivide sul suo canale TikTok aneddoti storici apparentemente pesanti, ma in modo tanto leggero quanto preciso; Veronica Repetti, laureata in linguistica e attuale studentessa di logopedia, utilizza TikTok e Instagram per andare oltre le parole e Marco Andrea Teti, studente di geologia, che si diverte ad andare in giro a spaccare rocce e raccontare cosa c’è dentro.

“Quando Andrea mi ha chiamata per diventare un’Unfluencer sinceramente non me l’aspettavo, anche perché questo progetto apre un orizzonte totalmente nuovo e originale nel mondo web e offline – ci racconta Benedetta - Forse è proprio quello che mi esalta di più: Unfluencer condivide solo informazioni costruttive, sostiene progetti interessanti e utili, collabora con aziende solo se queste hanno dimostrato un impegno sociale e di rispetto nei confronti di persone, cose e ambiente. Non ci interessano “i numeri”, ci interessano le persone, la comunità che si può creare sui social. Sono super esaltata di poter fare parte di qualcosa di così grande”.

Per chi voglia conoscere Benedetta e i suoi colleghi Unfluencer, l’appuntamento è per mercoledì 27 aprile a Milano presso il museo Leonardo3 di Milano.

