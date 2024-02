Il Birrificio e il maestro Moccia insieme per una nuova idea di pizza

Il Birrificio di Legnano investe sulla qualità della pizza con il maestro Paolo Moccia: nasce l’idea di un progetto di panificazione interamente ‘home made’ che abbracci la tradizione sempre con uno sguardo all’innovazione.

La pizza è passione e gusto che si fondono insieme per regalare un piccolo assaggio di meraviglia e Paolo Moccia ha saputo dare a quest’arte la sua personale interpretazione, sfornando negli anni dei veri e propri capolavori per il palato. Amalfitano d’origine, Paolo inizia ad amare la pizza fin da piccolo nel forno sotto casa, a Tramonti, dove lo zio Mattia sfornava ogni giorno il suo pane biscottato. Con questi ricordi nel cuore, appena quattordicenne Paolo lascia la sua terra e arriva a Verona dove trasforma la sua passione in un lavoro. Ha girato l’Italia traendo ispirazione e facendo sue tecnica e professionalità, fino ad intrecciare la strada con il Birrificio di Legnano fin dall’apertura nel 2021. La collaborazione diventa poi duratura nel febbraio 2023 quando Paolo diventa pizzaiolo ufficiale del locale. Con Paolo nasce l’idea di un progetto di panificazione interamente ‘home made’ che abbracci la tradizione sempre con uno sguardo all’innovazione. Selezione accurata di materie prime di qualità, ricerca e studio delle migliori tecniche di impasto e lievitazione e attenzione alla stagionalità dei prodotti rendono l’offerta ampia, varia e in grado di soddisfare ogni palato. Un viaggio tra gusto e sapori che ha portato Paolo insieme a Lele Loaldi e Lorenzo Gualdoni a partecipare al campionato Pizza Senza Frontiere - World Pizza Champion Games di Rimini; tre giorni di sfide in cui pizza, cocktail e birra l’hanno fatta da padrone. Ottimi risultati per i ragazzi del Birrificio che si sono aggiudicati il quattordicesimo posto nella categoria ‘pizza classica’, il settimo posto in ‘pizza&birra’ e il quinto in ‘pizza&cocktail’.

Paolo è pronto a condividere il suo sapere e la sua ispirazione, oltre che alcuni dei ‘mai più senza’ che rendono le sue pizze uniche e imperdibili!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!