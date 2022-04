'Pranzo dell'Amicizia', offerto dall'Anpi di Turbigo ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra e, oggi, ospiti nel nostro territorio. Domenica 24 aprile, in oratorio.

Un momento assieme ai cittadini ucraini (in fuga dalla guerra e ospiti, oggi, presso amici e parenti nei Comuni del Castanese) e, appunto, a coloro che li stanno ospitando. Si chiama il 'Pranzo dell'Amicizia' ed è organizzato dal direttivo della sezione Anpi di Turbigo, domenica 24 aprile, alle 12.30, al salone Abbà dell'oratorio turbighese. L'occasione, come detto, per ritrovarsi, nello spirito di frattellanza, condivisione e collaborazione.

