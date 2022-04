Anche una civica per Del Gobbo

Non saranno solo i partiti di centrodestra ad appoggiare il ritorno di Luca Del Gobbo per elezioni amministrative, ma anche la lista civica Luca Del Gobbo Sindaco di Tutti.

Non saranno solo i partiti di centrodestra ad appoggiare il ritorno di Luca Del Gobbo per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno, ma anche la lista civica Luca Del Gobbo Sindaco di Tutti, presentata ufficialmente negli scorsi giorni. La lista si affianca, quindi, a Lega Magenta, Forza Italia Magenta e Fratelli d’Italia Magenta, che di fatto costituiscono l’attuale maggioranza in consiglio comunale. “È una lista che vuole allargare il centrodestra. Vogliamo aggregare persone che come noi condividono un giudizio su questa città. Ecco perché il programma che stiamo preparando con la città si chiamerà ‘Rinascimento Magentino’: ne abbiamo davvero bisogno. Molte persone che rappresentano i vari mondi della nostra città hanno già dato la disponibilità a candidarsi, dando un valore aggiunto al centrodestra magentino per tornare a guidare questa città e fare di Magenta un vero punto di riferimento dell’Ovest milanese”, ha commentato lo stesso Del Gobbo.

