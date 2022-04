Le tecniche del legno

A cavallo tra arte e manualità. Le tecniche per imparare l'intarsio del legno saranno al centro di un corso in programma a Busto Garolfo dal 21 aprile al 26 maggio.

A cavallo tra arte e manualità. Le tecniche per imparare l'intarsio del legno saranno al centro di un corso in programma a Busto Garolfo dal 21 aprile al 26 maggio e organizzato dall'assessorato alla Cultura. Sarà quindi possibile ai partecipanti scoprire il velo sulle mille potenzialità del materiale ligneo nel caso in cui lo si metta a braccetto con la creatività.

"Il corso - spiega il Comune - propone l'acquisizione di tecniche base per la realizzazione di lavori visivi e decorativi utilizzando le diverse essenze e tipologie di legno". Programmato in sei lezioni, l'itinerario formativo si terrà a villa Brentano nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 22.30. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 329/2103476.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!