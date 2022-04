Lo sport... in figurina

"Ce l'ho", "Mi manca", "Facciamo a cambio...": l'album delle figurine delle associazioni sportive di Castano. Promozione e valorizzazione delle società cittadine.

"Ce l'ho", "Mi manca", "Dai, facciamo a cambio". Ma se per una volta, invece, dei più conosciuti e famosi campioni di questa e quella squadra o gruppo, ci fosse un vostro amico, un compagno di classe, un vicino di casa oppure un conoscente? Detto, fatto: già, perché ecco che a Castano è arrivato l'album delle figurine delle associazioni sportive cittadine. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla bellissima iniziativa - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello". Precisamente, tra i protagonisti ci sono Boxe Castano, Asd Podistica Castanese, Virtus M.d.P., Basket Mastini, G.B. Junior Team, Arca Sporting Club, Olimpica Castano Primo, Jks Castano Primo e G.S. Castanese, mentre l'album (al costo di 3 euro) e le figurine (1 euro a pacchetto) si possono trovare da Enercom Luce e Gas (via San Gerolamo) e 'Lo Scarabocchio' (piazza Mazzini). "La nostra città ha sempre prestato grande attenzione e dato supporto alle numerose società presenti nel territorio, sia per quanto concerne la diffusione della buona pratica sportiva, sia e soprattutto per le potenzialità educative da esse rappresentate - hanno aggiunto il primo cittadino e il vicesindaco Carola Bonalli - Va, quindi, a loro un ringraziamento particolare, perché contribuiscono alla crescita e alla formazione completa dell'individuo, insegnando da subito ai ragazzi i valori fondamentali, quali il rispetto, l'impegno e la costanza. Ed è proprio partendo da questa condivisione di intenti che ha preso forma il percorso di candidatura di Castano a Comune Europeo dello Sport 2023. Un ulteriore e importante tassello di crescita della città. Senza dimenticare, infine, l'adesione del nostro Comune a quelli che sono i valori fondamentali di Panathlon International, movimento internazionale per la promozione diffusa dell'etica sportiva con particolare riguardo all'attività giovanile".

