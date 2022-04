Fermano un'auto, trovati con la droga

I Carabinieri di Castano, durante un servizio di controllo e prevenzione sul territorio, hanno fermato un veicolo con due ragazzi. Trovate alcune decine di grammi di sostanza stupefacente.

Fermati in auto, sono stati trovati con la droga. Un servizio di monitoraggio e prevenzione sul territorio, insomma, quando ecco che i Carabinieri di Castano, appunto, hanno bloccato un veicolo con a bordo due ragazzi. Un normale e semplice controllo, alla fine, però subito ai militari in quel momento presenti è stato chiaro che ci fosse qualcosa di strano e sospetto. E avevano ragione, perché il tempo di verificare meglio la situazione, che sono state scoperte alcune decine di grammi proprio di sostanze stupefacenti. Immediatamente, quindi, si è proceduto, nei confronti del conducente e del passeggero (entrambi residenti nella zona), con ulteriori accertamenti, così da avere un quadro ancor più preciso, per poi, uno deferirlo all'autorità giudiziaria per possesso di droga ai fini di spaccio e l'altro, invece, segnalarlo. Ma l'attività dei Carabinieri non si è fermata al singolo episodio: in maniera costante, infatti, gli uomini dell'Arma sono impegnati con operazioni di repressione al fenomeno dello spaccio e dell'uso di droga. Servizi mirati e specifici vengono organizzati in tutto il territorio e in più momenti della giornata e della notte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!