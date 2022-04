Aperta la circonvallazione

Aperta la nuova circonvallazione di Cuggiono. "Un’opera di assoluta importanza che potrà consentire la diminuzione del traffico nel centro paese - dice il sindaco".

Aperta la nuova circonvallazione di Cuggiono. "Un’opera di assoluta importanza che potrà consentire la diminuzione del traffico nel centro paese e, allo stesso tempo, agevolare i collegamenti sul nostro territorio - ha scritto il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio gli uffici comunali, il gruppo di maggioranza e gli assessori per aver incessantemente lavorato nel portare a termine questo progetto, come chiaramente dichiarato nelle nostre linee guida di programmazione. Ci tengo a ricordare che questo è il primo lotto di un progetto costituito da due parti. La prima parte dell’opera può ora essere al servizio dei cittadini. In quanto amministrazione, sarà nostra premura attivarci prontamente per la messa in moto di tutti i passaggi amministrativi e tecnici per la realizzazione del secondo lotto, quindi per il completamento dell’opera finale".

NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI CUGGIONO: SI PUO' PERCORRERLA



