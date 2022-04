L'arte di Elio Bona

Architetto e artista punto di riferimento. Fino al 30 aprile, allora, la mostra 'Omaggio a Elio Bona' allo Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto.

Quelle opere, una accanto all'altra, a raccontare impegno, passione e dedizione. L'arte fatta di emozioni, creatività, estro e che diventa momento di condivisione. Perché per lui dipingere, come spiegato anche sul volantino di presentazione, è sempre stata un'urgenza non relegata ad una sola tecnica. E a lui, allora, ecco il territorio ha voluto rendere omaggio con una mostra, proprio là, in uno dei tanti paesi e luoghi dove ha lasciato un segno indelebile. Architetto e artista, infatti, il ricordo del castanese Elio Bona è e resterà per sempre vivo nella memoria e nei cuori delle tante persone che l'hanno conosciuto e che, oggi, hanno potuto tornare (e potranno farlo fino al 30 aprile prossimo) ad ammirare i suoi dipinti e le sue creazioni allo Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto. Un evento, insomma, per testimoniare il lungo ed eterogeneo percorso, passando dal paesaggio all'architettura ed arrivando alla figura umana ed ai caratteristici aquerelli che raccontano colorate e oniriche scene di fantasia. Un viaggio in opere, alla fine, per celebrare un uomo che è stato un grande e importante punto di riferimento.

'OMAGGIO A ELIO BONA': UNA MOSTRA ALLO SPAZIO ARTE CONTEMPORANEA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!