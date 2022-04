La Vergine della Rivelazione in Parrocchia

La statua della Vergine della Rivelazione in Parrocchia a Vanzaghello. Interamemente ralizzata a mano, un'ulteriore occasione di fede e preghiera.

Come hanno scritto su 'Il Mantice' (l'informatore parrocchiale di Vanzaghello) "L'abbiamo attesa veramente a lungo, ma finalmente ci siamo. Dopo oltre un anno da quando è stata commissionata, infatti, la statua della Vergine della Rivelazione è arrivata in Parrocchia". Realizzata interamente a mano e appositamente su commissione della stessa Parrocchia vanzaghellese, è stata posizionata sull’altare della chiesa in attesa della sua naturale collocazione. "Inoltre, proprio per in occasione del 75° anniversario dell'apparizione della Vergine della Rivelazione a Bruno Cornacchiola (il 12 aprile), prevediamo di portarla durante la processione della Festa Patronale, con probabilmente la presenza delle missionarie della Divina Rivelazione a dare la loro testimonianza - spiegano - E a breve, infine, partirà anche l’iniziativa, come lo scorso anno, di dona-re uno più fiori che serviranno per ornare e abbellire la nostra nuova statua".

