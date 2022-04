La Patronale di Casorezzo

Educazione allo sport e un cinquantesimo anniversario di sacerdozio. La Festa patronale di Casorezzo in programma da venerdì 22 a lunedì 25 aprile avrà almeno due motivi forti per richiamare l'attenzione dei cittadini.

Educazione allo sport e un cinquantesimo anniversario di sacerdozio. La Festa patronale di Casorezzo in programma da venerdì 22 a lunedì 25 aprile avrà almeno due motivi forti per richiamare l'attenzione dei cittadini. Venerdì 22 alle 21 Matteo Rivolta, asso del nuoto e alcune associazioni sportive si soffermeranno sul tema del ruolo dello sport nell'educazione e dell'approccio corretto all'attività sportiva. Domenica 24, invece, l'attenzione sarà concentrata su un momento spirituale intenso con la celebrazione del cinquantesimo anniversario di sacerdozio di don Elio Prada che fu parroco della chiesa di San Giorgio dal 1994 al 2010 e ora a Mariano Comense. Don Elio, nato a Cogliate nel 1946, fu ordinato sacerdote nel 1972 e mosse i suoi primi passi con la tonaca come coadiutore a Sovico. Poi, appunto, la sua esperienza casorezzese. Lunedì 25 Casorezzo chiuderà la patronale festeggiando l'anniversario della liberazione.

