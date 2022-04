Sindaco e consiglio 'baby'

Eletto a Robecchetto il primo cittadino e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. "E' fondamentale coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni".

Dal sindaco dei 'grandi' a quello baby. Ecco, infatti, a Robecchetto il primo cittadino e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Nello specifico, allora, a guidare la massima assise cittadina dei 'piccoli' è Cristian Calcaterra, mentre consiglieri sono stati proclamati Mylena Vona (anche vicesindaco), Jacopo Corradin, Alessia Chiodini, Fabian Maestri, Matilde Marcoli, Cesare Gentile, Zoe Latella, Letizia Benelli, Andrea Marzorati, Denis Ndoka e Cristian Noto.

"Questa Amministrazione ha sempre operato per coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni – afferma il primo cittadino Giorgio Braga – Il loro apporto è fondamentale per dare risposte ancora più puntuali alle reali esigenze dei giovani e in generale dell’intera comunità, anche perché vedono il paese da un punto di vista diverso rispetto agli adulti, offrendo spesso validi spunti di riflessione per una buona programmazione amministrativa. La loro partecipazione attiva alla vita politica e anche all’organizzazione di eventi comunali è davvero importante per tutti. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in questo senso è un'esperienza molto positiva che deve continuare nel tempo. Non mi resta che augurare al neosindaco e a tutto il gruppo buon lavoro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!