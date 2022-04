San Giorgio verso il voto

Tempo di elezioni comunali anche a San Giorgio su Legnano. Conosciamo, allora, i due candidati Ruggeri e Solbiati, in corsa per guidare il Comune nei prossimi cinque anni.

Ad accomunarli sono parecchi elementi: l'essere di San Giorgio su Legnano, l'avere una giovane età, il possesso di una precedente esperienza amministrativa e il voler cercare di diventare sindaco per i cinque anni a venire. Fine dei punti in comune. Perchè al traguardo i due cercheranno di arrivarci percorrendo strade diverse. Quella di Ruggeri si chiama 'Lista civica Vivere San Giorgio' e si muove in continuità con l'esperienza amministrativa uscente del primo cittadino Walter Cecchin, di cui il candidato scelto è stato vice: Cinquantadue anni, perito industriale, molto attivo nel volontariato, Ruggeri ha visto nell'impegno istituzionale "La naturale conseguenza di un percorso che, in quel momento, necessitava di un salto di qualità con la consapevolezza che, per cambiare realmente le cose, bisognava farlo attraverso l'Amministrazione del paese".

Solbiati sarà, invece, alla testa della lista 'Uniti per San Giorgio' che fa riferimento alle forze tradizionali del Centrodestra e ha al suo attivo esperienze come assessore ai lavori pubblici, ma anche allo sport e tempo libero nelle giunte che furono rette dal sindaco della Lega Marzio Colombo. "Abbiamo scelto un sangiorgese per San Giorgio - spiega la lista in una nota - che con ambizione ed esperienza ha accettato di candidarsi per affrontare una sfida, la guida della nostra comunità". Solbiati ha al suo attivo anche il ruolo di coordinatore cittadino di Forza Italia.

