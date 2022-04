In Polonia e a Leopoli, per aiutare

Emergenza Ucraina: il presidente e fondatore dei City Angels, Mario Furlan, e un gruppo di 10 volontari in partenza per la Polonia e Leopoli, per portare il loro sostegno.

Pronti a partire: la prima tappa sarà in Polonia, poi si trasferireranno a Leopoli. E' qui che, tra la vigilia e Pasqua, saranno il presidente e fondatore dei City Angels, Mario Furlan, e un gruppo di altri 10 volontari. "Un viaggio per portare sostegno e aiuto a quanti, purtroppo, si stanno confrontando con i terribili momenti della guerra e a coloro che sono in fuga verso luoghi più sicuri - spiega lo stesso Furlan - La partenza dalla nostra sede di Milano, allora, è prevista per la mattina di venerdì prossimo (15 aprile), quindi raggiungeremo un centro di accoglienza in Polonia, dove ci fermeremo il sabato, mentre la domenica andremo a Leopoli, per incontrare un sacerdote che opera proprio in quelle zone e che si sta prendendo cura di tanti cittadini ucraini che vivono là o che stanno scappando dal conflitto". Sempre e di nuovo in prima linea, insomma, come fanno già ogni giorno dell'anno nel capoluogo lombardo e in molte città d'Italia, per dare una mano a chi si trova in situazioni di difficoltà e ai più bisognosi. "Un camion con gli aiuti ci raggiungerà direttamente sul posto, così da poter effettuare la distribuzione di ciò che in queste settimane è stato raccolto - conclude il presidente dei City Angels - In modo particolare, avremo a disposizione generi alimentari, farmaci da banco, prodotti per l'igiene e anche materiale vario. Una parte, dunque, verrà lasciata, appunto, in Polonia, un'altra, invece, la porteremo a Leopoli".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!