"La Lombardia accoglierà i bimbi palestinesi"

"Arriveranno in queste ore a Milano alcuni bambini palestinesi, provenienti dalla Striscia di Gaza, che necessitano di cure e assistenza. Abbiamo dato piena disponibilità alla Farnesina e al Ministero della Salute per accoglierli nelle nostre strutture sanitarie". Lo comunicano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

"Dalle prime interlocuzioni - fa saper l'assessore Bertolaso - dovrebbero essere quattro o cinque bambini per i quali si è già reso disponibile l'ospedale Buzzi di Milano".

I bimbi arriveranno a Civitavecchia, con la nave ospedale Vulcano, che ha già curato tanti bimbi palestinesi in Egitto, per poi essere trasferiti in Lombardia.

"Riteniamo che offrire loro un ambiente sicuro e accogliente sia non solo un atto di umanità - hanno concluso Fontana e Bertolaso -, ma anche un passo significativo verso la promozione della pace e della solidarietà internazionale".

