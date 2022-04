'Compleanno della Terra': una serie di appuntamenti nel quartiere Canazza a Legnano. L'iniziativa è in programma sabato 9 e domenica 10 aprile.

'Compleanno della Terra': una serie di appuntamenti nel quartiere Canazza a Legnano. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta territoriale Oltresempione, con il supporto dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni del territorio, allora, vedrà sabato 9 aprile, alle 21 all'oratorio San Pietro, una serata di osservazione astronomica con gli esperti astrofili di Antares. Quindi, domenica 10, si comincerà alle 9 con i lavori di pulizia e manutenzione del verde nel bosco dei Ronchi e nelle aree limitrofe, mentre alle 10.30 coffee break (offerto da 'Ummy Bistrot & Tea); ancora, alle 12,30, pranzo presso la baita degli Alpini e alle 14.30 inaugurazione dela panchina rossa ex Accorsi (con la partecipazione di Auser Filo Rosa). Sempre alle 14.30, poi, inizio delle attività per i bambini (laboratorio creativo con materiale naturale e di riciclo, assieme agli educatori del Trivium; ritrovo allo Spazio Incontro Canazza) e, a seguire, alle 15, passeggiata guidata con il sindaco e le autorità dal bosco dei Ronchi, passando per il Parco del Sanatorio e ritorno alla Spazio Incontro Canzazza (durante il tragitto, ci sarà il supporto dell'associazione Viramayoga A.S.D., per sperimentare, per chi lo volesse, un'attività di nordic walking). E, alle 17.30, merenda.

