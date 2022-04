Ricarica dei veicoli elettrici

Sul piatto c'è una somma di 190 mila euro. Il Comune di Nerviano decide di puntare sull'installazione di alcune infrastrutture adibite alla ricarica di veicoli elettrici.

Sul piatto c'è una somma di 190 mila euro. Il Comune di Nerviano decide di puntare sull'installazione di alcune infrastrutture adibite alla ricarica di veicoli elettrici. Per poter realizzare il progetto, l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Daniela Colombo ha deciso di bussare alla porta della Regione. Quest'ultima ha, infatti, previsto a beneficio dei Comuni che siano interessati a farne richiesta un bando per venire loro incontro sul piano economico. L'intervento ha trovato spazio nel programma triennale dei lavori pubblici. L'iniziativa del comune di Nerviano si inquadra in una più generale constatazione della lievitazione del ricorso alle auto elettriche che ha caratterizzato il paese in questi ultimi anni. Alcuni studi hanno calcolato che in Italia ne circolino oggi oltre 200 mila, il doppio di quelle diffuse nel 2020 e con un aumento addirittura del 251% rispetto al 2019.

