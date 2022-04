Mancava da due anni e adesso è pronta a decollare di nuovo. Sabato 9 e domenica 10 aprile va in scena alla cascina Favaglie di Cornaredo la 'Festa del pane'.

Mancava da due anni e adesso è pronta a decollare di nuovo. Sabato 9 e domenica 10 aprile va in scena alla cascina Favaglie di Cornaredo la 'Festa del pane'. Un appuntamento molto atteso dai cittadini per i quali costituisce una solida tradizione e apprezzata tradizione profumata di mondo contadino. Si partirà alle 10 di sabato con le sfornate di pane nel forno a legna della cascina che potranno essere acquistate su prenotazione chiamando il 351/9604307. Il ricavato della vendita del pane sarà usato per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'area museale e di altri interventi di restauro pianificati per il territorio cittadino. Domenica dalle 12 i volontari dell'associazione 'Italia nostra' offriranno agli intervenuti una degustazione di prodotti della tradizione contadina. Alle 14 partiranno, invece, le visite guidate al museo contadino ma anche alla grande ghiacciaia e alla chiesetta di san Rocco.

