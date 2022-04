Gli Allievi... in vetta

Stagione da incorniciare per gli Allievi Provinciali della Ticinia Robecchetto. Non solo hanno vinto il loro girone, ma adesso affronteranno anche le finali.

Primi senza "se" e senza "ma"; là, alla fine, sopra a tutti e a tutto. Quando si dice, insomma, "Una stagione da incorniciare". Già, perché gli Allievi Provinciali della Ticinia Robecchetto non solo si sono laureati campioni del loro girone, addirittura in anticipo rispetto al termine del campionato, ma adesso eccoli pronti ad andare alle finali provinciali, dove si troveranno di fronte le vincenti degli altri raggruppamenti. "Un anno davvero indimenticabile - spiega mister Marco Bonfanti - I ragazzi hanno dimostrato, gara dopo gara, straordinarie qualità e capacità". Forza, compattezza, impegno e passione, allora, sono state le parole cardine ogni volta che si scendeva in campo e saranno le stesse che li accompagneranno, appunto, anche nelle prossime sfide. "Dai portieri Luca Fiordalisi, Diego Bontorno e Tommaso Bossi, passando per i difensori Francesco Portolesi, Ludovico Mersoni, Riccardo Galimberti, Lorenzo Mairani, Luca Nebuloni, Andrea Lomanto, Jacopo Grimi e Lorenzo Krashi, quindi i centrocampisti Alberto Sbergo, Marco Fiordalisi, Christian Capano, Samuele Pellicciari, Nizar Merzoug, Matteo Lopresti e Loris La Porta e gli attaccanti Alessio Ciraudo, Danilo Mitrovic, Alessandro Lamazza e Riccardo Gandolfo, voglio fare i complimenti a tutti per l'importante contributo che hanno dato - prosegue l'allenatore". Senza, ovviamente, dimenticare lo staff tecnico: accanto allo stesso Bonfanti, infatti, Matteo Buggea (vice) e i due dirigenti Damiano Mairani e Franco Lo Presti. "Ora ci attendono le finali - conclude - Lavoreremo al massimo, per cercare di toglierci nuove soddisfazioni. Siamo cresciuti molto in questi mesi, riuscendo a far vedere un bel calcio, propositivo e coraggioso".

