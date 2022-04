In bici, cade nel Naviglio

Cade nel Naviglio con la bici. L'episodio oggi pomeriggio: l'uomo è stato soccorso da due ciclisti e da un pescatore. Sul posto, la Polizia locale e un'ambulanza.

Con la bici nel Naviglio. E' successo nel pomeriggio di oggi (5 aprile) a Turbigo. Un uomo, infatti, è finito in acqua mentre stava pedalando, ma per fortuna, proprio in quel momento lungo l'alzaia passavano due ciclisti che, assieme ad un pescatore, l'hanno soccorso ed aiutato a raggiungere la sponda. Sul posto, nel frattempo, ecco una pattuglia della Polizia locale e un'ambulanza. I soccorritori, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasferito in codice verde in ospedale, per ulteriori accertamenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!