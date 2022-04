Un altro defibrillatore

E con questo sono diciannove. Il Comune di Canegrate amplia la sua famiglia di defibrillatori installandone uno nelle vicinanze della casa dell'acqua di via Garibaldi.

E con questo sono diciannove. Il Comune di Canegrate amplia la sua famiglia di defibrillatori installandone uno nelle vicinanze della casa dell'acqua di via Garibaldi. La prevenzione delle patologie cardiache in paese può quindi contare su un alleato in più.

"Il defibrillatore - ha spiegato il Comune - è stato reso possibile grazie alle donazioni del cinque per mille ricevute da Sessantamilavitedasalvare Altomilanese". In sua rappresentanza vi era all'inaugurazione il vicepresidente Luca Cantarella, unitamente alla Contrada Baggina con Alessandro Lunardi, al sindaco Roberto Colombo, all'esponente dell'ufficio tecnico del comune Mario Strangio e a Marco Pierpaoli dell''impresa edile Bortollon.

