Una serata per l'udito

Volontari, associazione Argento Vivo, comune, Città Metropolitana e Azienza Jesurum Leoni si uniscono per proporre ai cittadini una giornata di prevenzione della salute con test gratuiti per il controllo dell'udito.

L'appuntamento è per lunedì 24 marzo. Volontari, associazione Argento Vivo, comune, Città Metropolitana e Azienza Jesurum Leoni si uniscono per proporre ai cittadini una giornata di prevenzione della salute con test gratuiti per il controllo dell'udito. Per potersi prenotare, i cittadini dovranno inviare una email ad ascoltami [at] jesurum-leoni [dot] com oppure mandare un sms al 351-36.55.676 entro il 22 marzo. Le visite saranno effettuate alla sede del Centro anziani di via Garibaldi.

